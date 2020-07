A principios de abril, Radiohead anunció que compartiría semanalmente en YouTube conciertos de su carrera y tras tres meses, este jueves publicaron el último registro.

La banda británica presentó en su cuenta la presentación que realizaron en el festival Les Eurockéennes de Belfort en 1997.

15 canciones en total componen la presentación de poco más de una hora, con éxitos como "My Iron Lung", "No Surprises", "Paranoid Android" y "Just".