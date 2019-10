Rock and Roll Hall of Fame revela la lista de nominados para ingresar en 2020

Este martes 14 se dio a conocer la larga lista de nominaciones para el Rock and RollHall of Fame 2020, con nombres como Depeche Mode, Soundgarden, Kraftwerk, Motörhead y Whitney Houston.

Para ser elegible para ingresar a al famoso salón, los primeros álbumes comerciales de un artista deben haberse lanzado hace más de 25 años, es decir, de 1994 hacia atrás.

Soundgarden, Kraftwerk y Motörhead se encuentran entre los favoritos para 2020, en una lista que también aparecen Judas Priest, T. Rex, Dave Matthews Band y MC5.

Los fanáticos pueden votar por sus favoritos a través del sitio web de Rock Hall, y la lista final de los invitados se anunciará en enero antes de la ceremonia fijada para marzo.

La lista completa de los nominados a la clase de 2020 del Salón de la Fama del Rock & Roll es:

Pat Benatar

Dave Matthews Band

Depeche Mode

The Doobie Brothers

Whitney Houston

Judas Priest

Kraftwerk

MC5

Motörhead

Nine Inch Nails

The Notorious B.I.G.

Rufus featuring Chaka Khan

Todd Rundgren

Soundgarden

T.Rex

Thin Lizzy