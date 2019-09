Weezer anuncia su décimo álbum "inspirado" en Van Halen

Justo a días de que realice su primer show en Chile, Weezer anunció la salida de su decimocuarto álbum de estudio, inspirado en bandas del rock clásico, como Van Halen.

El conjunto californiano lanzará el álbum "Van Weezer" el 15 de mayo de 2020, compuesto por 10 canciones, entre ellas "The End Of The Game", primer single lanzado este miércoles 10.

Kiss, Black Sabbath, Metallica y Van Halen son los nombres que inspiraron el disco del cuarteto, que promete volver a sus sonidos más potentes. "La última vez que Weezer extrajo esta veta de rock duro fue en su muy querido álbum de 'Maladroit' de 2002", dijo la banda en un comunicado.

Weezer se prepara para su gira por Sudamérica, que parte el 22 de septiembre en Lima. El martes 24, el conjunto se presenta en Movistar Arena de Santiago.