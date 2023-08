Selena Gómez anunció su regreso a la música con nueva canción

Selena Gomez anunció sorpresivamente su regreso a la música con el lanzamiento de una nueva canción titulada "Single Soon".

La actriz confirmó el estreno de "Single Soon" para el próximo viernes 25 de agosto, lo que anticipa lo que será el sucesor de "Rare". "Dado que aún no he terminado con SG3, quería publicar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano", dijo Gómez.

En el anuncio, la portada de la canción muestra a la protagonista de "Only Murders In the Building" posando en el asiento trasero de un auto con una chaqueta de piel.