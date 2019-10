Billie Eilish agota entradas para su show en Movistar Arena

La cantante estadounidense Billie Eilish logró agotar todas las entradas para el concierto que hará en junio de 2020 en el Movistar Arena.

El debut de la joven artista en Chile causó revuelo entre sus fanáticos, quienes en un par de días arrasaron con los boletos para el show.

Por el momento la productora DG Medios no ha oficializado el sold out de Eilish, por lo que se desconoce si se liberarán nuevas localidades o si se suma un segundo espectáculo.

Esto último ocurrió en Argentina, donde la voz de "bad guy" agregó un nuevo concierto a su paso por el país trasandino.

En redes sociales sus seguidores ya han comenzado a exigir una presentación adicional en Chile.

Billie Eilish debutará en suelo nacional el 5 de junio de 2020.

One more show for Chile 🇨🇱 😭🙏🏻