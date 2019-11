Blondie rendirá tributo a Freddie Mercury a 28 años de su muerte

Este sábado 23 de noviembre, se conmemoran los 28 años de la muerte de uno de los iconos de la música: Freddie Mercury y Blondie realizará una fiesta donde los fanáticos podrán disfrutar y bailar de grandes canciones como "I want to break free", "Bohemian Rhapsody", "Don't stop me now".

Además, la convocatoria es con un especial llamado a cooperar con el Grupo de Rescatistas Voluntarios, quienes han trabajado en las calles durante las movilizaciones sociales, asistiendo a los heridos.

De esta manera, el aporte en insumos será entrada gratuita al evento en Blondie, entre las 22:00 y 00:30 horas. Sin donaciones, la entrada tiene un valor general de 5.000 pesos.

Esta es la lista de materiales con los que se puede colaborar: