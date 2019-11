Bruce Dickinson volverá al país a hablar de su autobiografía "What does this button do?"

Estuvo en octubre pasado liderando las presentaciones de Iron Maiden en Chile y ahora Bruce Dickinson anunció su retorno, para agosto de 2020, eso sí esta vez para hablar de su autobiografía "What does this button do?".

El músico, que también es piloto, cervecero, orador motivacional, guionista de cine, novelista y autor de un best seller, presentador de radio, actor de televisión y esgrimista internacional, estará el próximo 23 de agosto en CA660 Teatro Corpartes.

"What Does This Button Do? - Un encuentro con Bruce Dickinson" es un conversatorio, más parecido a la rutina de un comediante, que dura más de dos horas y donde además, Dickinson responderá las preguntas del público.

Dividido en dos partes, la primera mitad del espectáculo tiene a Bruce echando una mirada humorística, a menudo satírica, a su colorida vida de montaña rusa y la segunda, está dedicada por completo a una sesión de preguntas y respuestas.

La preventa, para clientes Entel pagando con Tarjeta Cencosud Scotiabank, partirá a las 11:00 del martes 26 de noviembre y el jueves 28 a la misma hora o hasta agotar el stock de 400 boletos, la venta general, ambas a través de Puntoticket.