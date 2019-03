Muse se presentará en la Pista Atlética en octubre

El grupo británico Muse confirmó su cuarta visita al país y anunció que el próximo 13 de octubre actuarán en la Pista Atlética del Estadio Nacional.

Los liderados por Matt Bellamy ofrecerán su espectáculo solitario más masivo en Chile, tras sus pasos por el Teatro Caupolicán (2008) y su show en el Movistar Arena (2015), además de la ocasión en la que telonearon a U2 en el Estadio Nacional (2011).

En esta ocasión la banda vendrá a promocionar su último disco "Simulation Theory", el cual ya están promocionando en Estados Unidos como previa a su gira europea.

Antes de su llegada al país, Muse cerrará la edición 2019 del festival Rock in Rio en Brasil el 6 de octubre. Por el momento, la fecha de Chile asoma como la última del "Simulation Theory World Tour".

Las entradas para el regreso de Muse a Chile comenzarán a venderse a las 11:00 horas de este miércoles 13 de marzo con una preventa especial para tarjetas Cencosud Scotiabank. La venta general iniciará este viernes 15 de marzo a través de Puntoticket, con valores que parten en los $48.300.

CHILE! Muse are pleased to add Santiago to the Simulation Theory World Tour on 13 October 2019.



Presale starts tomorrow. General on sale begins Friday. Details 🇨🇱➡️ https://t.co/7nmRfzISDL#SimulationTheory #muselive pic.twitter.com/jgsA5Zd7N0