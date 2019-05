Scorpions anuncian su regreso a Chile para octubre

La banda alemana Scorpions anunció su regreso al país para el próximo 7 de octubre en el Movistar Arena.

La clásica agrupación, responsable de himnos como "Rock you like a hurricane", "Still loving you" y "Wind of change", volverá con su Crazy World Tour 2019 al mismo recinto que ya han colmado tres veces.

Y no vendrán solos, porque los también históricos Whitesnake formarán parte de la cita y que vendrán a mostrar su nuevo disco "Flesh & Blood", que se espera sea publicado en mayo de este año.

La venta de entradas comenzará el 13 de mayo al mediodía con una preventa para clientes Banco de Chile, mientras que la general será el 15 de mayo al mediodía, ambas a través de Puntoticket.

Los valores son los siguientes: