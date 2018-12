The Jacksons debutará en Chile con show en el Teatro Caupolicán

Un grupo de niños afroamericanos irrumpió a mediados de la década del 60 con pegajosos ritmos y envidiables habilidades de baile. Los hermanos Jackson, instruídos por su padre y bajo el nombre de Jackson 5, inundaban las radios, llenaban conciertos y se paseaban por la televisión en el apogeo de la música negra en Estados Unidos.

Es ese grupo, que tuvo que cambiarse el nombre a The Jacksons por un asunto legal, el que anunció que debutará en Chile el próximo 23 de marzo de 2019 con un concierto en el Teatro Caupolicán.

Jackie, Tito, Jermaine y Marlon fueron quienes acompañaron a su hermano Michael en este exitoso grupo que, pese a sufrir la baja del "Rey del pop" a comienzos de los 80, pudo seguir adelante hasta la década siguiente.

En 2012 y a raíz de la muerte del hombre de "Trhiller", los hermanos Jackson retomaron las actividades musicales e iniciaron una serie de conciertos por Estados Unidos.

"ABC", "I want you back" o "Blame it on the boogie" son algunos de los clásicos que sacan la cara en el repertorio de The Jacksons, considerada una de las boy bands que inspiriraron a los proyectos pop de los 90.

Las entradas para el debut de The Jacksons comenzarán a venderse este miércoles 19 de diciembre a través de Puntoticket, con valores que parten en los $39.000.