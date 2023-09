Bruno Mars en Chile: la famosa canción que no sonará en el Monumental

El cantante Bruno Mars se presentará este miércoles en Chile, pese al sistema frontal que afecta la Región Metropolitana.

El artista estadounidense llegará al Estadio Monumental para presentarse por tercera vez en suelo nacional a seis años de su última visita, donde repletó el Estadio Nacional.

El quince veces ganador del Grammy, que solo incluyó a Brasil y Chile en esta gira, promete hacer bailar al recinto de Macul con un setlist que incluye hits como "24K Magic", "Locked out of Heaven" y "Leave the Door Open".

Sin embargo, el cantante dejó fuera de su repertorio uno de sus más grandes éxitos por una particular razón.

Fue en el año 2011 cuando "The Lazy Song", perteneciente a su álbum debut "Doo-Wops and Hooligans" (2010), irrumpió en la escena musical llegando a posicionarse en el puesto #4 de la lista Billboard 100 por 27 semanas.

No obstante, el músico lleva 9 años sin interpretarla en vivo, confesando hace una década a la revista GQ "odiar esa canción".

"Cuando alguien me dice que realmente le gusta The Lazy Song", compartió el oriundo de Hawái en un vídeo el 2019, mostrando su decepción.

When someone tells me they actually like The Lazy Song. 🥺 pic.twitter.com/5jQDM8l72X