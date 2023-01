Joss Stone retornará a Chile con show en Gran Arena Monticello

Nuestro país será el punto de partida para lo que será la gira por latinoamerica de la cantante inglesa Joss Stone, quien ha estado en nuestro país en varias oportunidades, y en esta ocasión celebrará dos décadas de carrera.

"20 años de soul" se titula el tour que la ganadora de un Grammy y un Brit Awards efectuará próximamente en Gran Arena Monticello, quien en sus discos fusiona diferentes estilos como el reggae, hip hop y que en esta oportuidad repasará lo mejor desde su debut a los 15 años con "The Soul Sessions".

La intérprete de "Right to be wrong" y "Never forget my love" tiene agendado el show para el próximo sábado 8 de abril, mientras que las entradas se pueden adquirir desde mediante el sistema Topticket.