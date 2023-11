Men at Work anuncia show paralelo a Viña 2024: ¿Dónde y cuándo es?

La banda Men at Work, la atracción de origen anglo para el próximo Festival de Viña del Mar, agendó una nueva presentación en Chile.

Los australianos actuarán en la Quinta Vergara en el cierre de la tercera jornada del martes 27 de febrero, tras la presentación del grupo mexicano Maná.

Sin embargo esta no será la única oportunidad para ver a los autores de hits como "Down Under" y "Overkill", ya que tendrán una actuación adicional a su debut en Viña.

Men at Work en Chile 2024

Los liderados por Colin Hay confirmaron un show en el Gran Arena Monticello para después de su concierto en Viña 2024.

Esta presentación extra se realizará el jueves 29 de febrero de 2024. Las entradas se pondrán a la venta a las 10:00 horas de este martes 21 de noviembre en Puntoticket.