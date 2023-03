Red Hot Chili Peppers en Chile: Entradas y precios para sus shows de 2023

Finalmente la banda Red Hot Chili Peppers confirmó que realizará dos conciertos en Chile los días 19 y 21 de noviembre de 2023.

Ambos conciertos se realizarán en el Movistar Arena, recinto donde debutará el cuarteto californiano. Las presentaciones se enmarcan en la gira de promoción de sus discos "Unlimited Love" y "Return of the Dream Canteen", lanzados en 2022.

Esta será la primera actuación del grupo desde su visita a Lollapalooza 2018, pero además la primera vez que se presentan en solitario desde 2011. El regreso estará marcado por ser la primera vez de la banda con el guitarrista John Frusciante desde 2003.

Además los Chili Peppers confirmaron una presentación en Argentina para el 24 de noviembre en el Estadio de River Plate en Buenos Aires.

La venta de entradas en Chile tendrá dos fechas: la preventa iniciará este lunes 27 de marzo a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el miércoles 29 de marzo a la misma hora.

Los valores van desde los $40.775 a los $168.925.

🇨🇱 & 🇦🇷



Artist Presale begins March 24

Tickets go on sale March 29https://t.co/Ar2rOksRxB for more info and tickets pic.twitter.com/kS5i8UTxOp