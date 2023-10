The Weeknd se lució como un cyborg en su regreso a Chile

A seis años de su debut en Chile, The Weeknd regresó con su gira "After Hours til Dawn Tour" para presentarse en un repleto Estadio Bicentenario de La Florida.

El canadiense, que formó parte del line up de Lollapalooza 2017, salió al escenario alrededor de las 21:15 horas al ritmo de "La Fama", colaboración con Rosalía, seguido de éxitos como "False Alarm", "Party Monster" y "Take My Breath", haciendo al recinto corear sus temas.

Pasando la mayor parte del concierto en una pasarela de 56 metros, que atravesaba las dos canchas, usando un casco estilo cyborg, el protagonista de la escandalosa serie "The Idol", que se fotografió con sus fans al llegar al país, repasó sus 7 álbumes sus algunas colaboraciones con artistas de la talla de Drake, Ariana Grande y Kendrick Lamar.

Asimismo, el intérprete de "Often" se acercó al público cercano a la barrera, cantando "Out of Time" y "I Feel It Coming" junto a ellos.

En su primera noche en Chile, The Weeknd cantó "Out of Time" y "I Feel It Coming" junto a sus fans pic.twitter.com/KzotxmSx5p — Ignacia Dussarrat (@mimdussarrat) October 16, 2023

Otro aspecto que destacó durante su primer concierto en solitario fue la gran puesta escena en el recinto capitalino colgando, al final de la pasarela y a 6 metros de altura, una luna de 210 kilos, acompañada de una sexy robot, obra del japonés Hajime Sorayama, hecha de fibra de vidrio y metal.

Con un espectáculo que deslumbró a sus más fieles seguidores, pese a lo poco que pudo ser visto en las primeras filas, canciones como "Call Out My Name", "Can't Feel My Face", "The Hills" y "Blinding Lights" sonaron en las dos horas de concierto donde Abel Tesfaye cerró con "Moth to a Flame", mostrándose feliz de volver a presentarse en suelo nacional y expresando su amor Chile.

Con "Moth a Flame", The Weeknd cerró su primer concierto en Santiago pic.twitter.com/smBo4PirWn — Ignacia Dussarrat (@mimdussarrat) October 16, 2023

¿Quedan entradas para The Weeknd?

Por éxito de ventas, el autor de "Reminder" volverá a presentarse este lunes 16 en el coliseo ubicado en La Florida.

Si bien los precios son elevados, aún hay entradas a través del sistema Ticketmaster, con localidades disponibles en los sectores Pacífico Sur, Pacífico Centro, Pit Andes y Pit Pacífico.