Taylor Swift anunció que regrabará su álbum "Red"

La estadounidense Taylor Swift anunció que el próximo álbum que lanzará el 19 de noviembre será una regrabación de "Red", que editó originalmente en 2012.

En una extensa nota que publicó este viernes, Swift dijo: "Imaginar tu futuro siempre podría llevarte a un desvío al pasado. Y esto es todo para decir, que el próximo álbum que lanzaré es mi versión de 'Red'".

La nueva versión del álbum tendrá 30 canciones, "una de ellas dura hasta 10 minutos", según Swift. Originalmente el disco tenía 16 temas.

"Musical y líricamente, 'Red' se parece a una persona con el corazón roto. Estaba por todo el lugar, un mosaico fracturado de sentimientos que de alguna manera todos encajaban al final. Feliz, libre, confundido, solitario, devastado, eufórico, salvaje y torturado por los recuerdos del pasado", expresó Swift.

La regrabación de "Red" sigue al lanzamiento "Fearless (Taylor's Version)", una nueva versión de su álbum de 2008.

The next album that I’ll be releasing is my version of Red, which will be out on November 19. This will be the first time you hear all 30 songs that were meant to go on Red. And hey, one of them is even ten minutes long🧣 https://t.co/FOBLS5aHpS pic.twitter.com/6zWa64Owgp