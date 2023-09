Taylor Swift llevará el "The Eras Tour" al cine: ¿Llegará a Chile?

La cantante Taylor Swift sorprendió anunciando la llegada de su gira "The Eras Tour" a la gran pantalla.

"El 'The Eras Tour' ha sido la experiencia más significativa y eléctrica de mi vida hasta ahora y estoy encantada de contarles que llegará pronto a la gran pantalla", escribió la trece veces ganadora del Grammy en sus redes sociales, anunciando el estreno de la película concierto para el 13 de octubre en Norteamérica.

El filme, dirigido por Sam Wrench, tiene una duración de 2 horas y 45 minutos, donde la artista adelantará lo que será su debut en Sudamérica en noviembre.

The Eras Tour has been the most meaningful, electric experience of my life so far and I’m overjoyed to tell you that it’ll be coming to the big screen soon 😆 Starting Oct 13th you’ll be able to experience the concert film in theaters in North America! Tickets are on sale now at… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1