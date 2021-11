Peter Jackson sobre "Get Back": "Nunca antes se permitió que la gente viera a The Beatles de una manera tan honesta"

Al menos cuatro años pasó Peter Jackson trabajando en "The Beatles: Get Back", el documental de tres partes que finalmente se exhibirá el 25, 26 y 27 de noviembre en Disney+.

Es un trabajo a cargo del director neozelandés que se declaró fanático de la banda desde su adolescencia. "Los primeros álbumes que compré en mi vida a los 11 años fueron de The Beatles. Nunca he comprado ningún otro. No sé nada de nadie más", dijo Jackson en un encuentro con la prensa en el que participó Cooperativa.

Por ello, revisar 60 horas de video y 150 horas de audio desde el material grabado originalmente por Michael Lindsay-Hogg no fue mayor problema. De hecho, Jackson asegura que el resultado que se verá en Disney+ aclarará cualquier mito y opinión negativa de lo que se conoce de la creación de "Let It Be".

"No es la separación de The Beatles. Es, ya sabes, un proyecto ambicioso que probablemente fue demasiado ambicioso y las cosas van mal. Y sí, eso es lo que pasa", expresó el director.

"La gran noticia es que no es un material fastidioso. La fantástica noticia es que este increíble metraje que los mismos Beatles han encerrado deliberadamente en su bóveda durante 50 años y no querían que nadie lo viera porque es horrible, no lo es", agregó Jackson.

"LLEGUÉ A UNA REUNIÓN SOBRE REALIDAD VIRTUAL Y ME FUI CON ESTE PROYECTO"

El mismo cineasta contó que nunca había pensado en hacer un documental sobre la banda, pese a ser un fanático: "Fui a Londres y me reuní con Apple Corps (conglomerado que maneja el material del cuarteto) para hablarme sobre la realidad virtual y la realidad aumentada. Deben haber leído una entrevista mía en la que dije que me interesaba".

Y siguió: "Querían hurgar en mi cerebro, porque estaban pensando en una exhibición de The Beatles con algún tipo de realidad virtual. Yo no quería actuar como un fan, pero una de las cosas que siempre me había preguntado durante los últimos 40 años es qué pasó con el metraje de 'Let It Be' de Lindsay-Hogg".

"Pregunté qué debía hacer para llegar a ver eso y me dijeron 'es extraño que lo menciones, porque estamos pensando en un documental con las tomas descartadas'. Y dije: 'Tengo un poco de tiempo libre en este momento. Tengo unos años libres. Si están interesados piensen en mí'. Llegué a esa reunión para hablar sobre la realidad virtual, y me fui con este proyecto", reveló Jackson.

"YOKO ONO NUNCA INTERFIERE EN EL GRUPO"

El cineasta también habla sobre otras figuras alrededor de la banda al momento de la grabación, como el tecladista Billy Preston y Yoko Ono. "Billy simplemente entra, y en el momento en que toca, puedes sentir la energía en la habitación. No estoy de acuerdo con el tipo de relato que se ha dicho durante mucho tiempo en el sentido de que Billy Preston hizo que todos se comportaran", afirmó.

"Lo que hizo Billy Preston es emocionarlos a todos. Ellos simplemente obtienen su presencia que proporciona una energía para todos", expresó.

Sobre Yoko Ono, Jackson aseguró que ella no está en la sala intentando romper al cuarteto: "Ella está ahí porque John y ella están enamorados. Los chicos aman a John, así que si eso es lo que John quiere, está bien. Ella nunca, nunca interfiere con ellos. Ella se sienta allí, teje, escribe, hace algo de arte, está allí con John. Dentro de las ocho horas de película obtendrás un sentido bastante fuerte de la historia real".

Finalmente, Jackson contó que Paul McCartney y Ringo Starr, además de la familia de John Lennon y George Harrison ya vieron el documental. "Si hago 'El Señor de los Anillos', Warner Bros. me da seis o siete páginas de notas 'esto es demasiado largo".

"Ahora esperaba algo parecido de ellos, algo como Paul pidiendo 'puedes cortar esa parte'. Esperaba todo eso y todo lo que obtuve fue, básicamente, comentarios 'fue increíblemente estresante de ver. Es muy crudo pero es una historia definitiva de este período, así que no cambies nada'. Primera vez en mi vida que tengo un 'no cambies nada'. Nunca antes habían permitido que la gente viera a The Beatles de una manera tan honesta", expresó.

"The Beatles: Get Back" se exhibirá en tres partes el 25, 26 y 27 de noviembre en Disney+.