The Cure en Chile 2023: estos son los teloneros

A pocos días de que The Cure concrete su regreso a Chile se confirmaron los teloneros del show en el Estadio Monumental.

La banda inglesa liderada por Robert Smith se presenta este jueves 30 en Macul con su gira Shows of a Lost World y que incluye un extenso setlist.

¿Quiénes serán los teloneros?

A través de sus redes sociales, The Cure informó que los teloneros de su show en Chile serán la banda chilena Friolento, The Cruel Visions y los irlandeses Just Mustard.