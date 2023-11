Travis Scott recuerda arquitectura de nuestro país: "Chile es una locura"

El rapero estadounidense Travis Scott citó a Chile como uno de los lugares del mundo que más le llamó la atención por su arquitectura.

El artista, ex novio de Kylie Jenner, pretende estudiar arquitectura en Harvard, por lo que en la alfombra roja de los GQ Men of the Year Awards le preguntaron: "¿La arquitectura de qué ciudades te inspira más?".

"No voy a mentir... Tokio es como genial, Roma es genial, Pompeya es asombrosa... Chile, de hecho, es una locura", señaló.

El músico se presentó en Santiago en Primavera Sound 2022, show que marcó su debut en nuestro país.