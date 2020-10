U2 reedita su álbum "All That You Can’t Leave Behind" con tema inédito para celebrar sus 20 años

"All That You Can't Leave Behind", el décimo álbum de U2, fue reeditado para festejar sus 20 años desde su lanzamiento, con una remasterización y una canción inédita llamada "The Ground Beneath Her Feet".

Se trata de una versión del álbum con la remasterización de 12 tracks del disco, entre los que están los éxitos "Beautiful Day", "Stuck In A Moment You Can't Get Out Of" y "Elevation".

"All That You Can't Leave Behind" es el décimo álbum de estudio de U2. Lanzado en octubre de 2000, el disco original de 11 canciones producidas por Daniel Lanois y Brian Eno y grabado en Dublín y Francia.