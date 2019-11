Netflix reveló las series internacionales favoritas de los chilenos

Son diversas las producciones fuera del espectro de Estados Unidos que se pueden ver en Netflix, donde destacan series europeas y también latinas.

Dentro de ellas, desde el servicio streaming consideradon un número de espectadores basado en los miembtos que vieron al menos 70% de un episodio. Ahí destaca "The End of the F***ing World", que estrenó la semana pasada su segunda temporada.

Otras son la mexicana "La Casa de las Flores", la alemana "Dark", "The Protector" de Turquía y "La Case de Papel" en España.

"Como quedó demostrado con producciones como The End of the F ** ing World, Dark, The Rain y La Casa de Papel, grandes historias pueden venir de cualquier parte del mundo y ser amadas en todas partes. Hemos notado que nuestros miembros en Chile están descubriendo programas de todo el mundo en Netflix todos los días. La audiencia ama la autenticidad de las historias sin importar el idioma o país", dijo Bela Bajaria, Vicepresidenta de Originales Internacionales.

Títulos que también aparecen en este listado son "Sex Education" (Reino Unido), "The Rain" (Dinamarca), "Bodyguard" (Reino Unido) y "The Innocents" (Reino Unido).