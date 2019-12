Robert de Niro defendió el rol de Anna Paquin en "The Irishman"

En las tres horas y media que dura "The Irishman", la actriz Anna Paquin sólo dice seis palabras durante su aparición en la cinta, de aproximadamente 10 minutos.

Situación que ha generado un intenso debate, con algunos especialistas criticando a Martin Scorsese por la poca participación de la intérprete de "True Blood". A los dichos de ella defendiendo su personaje, se sumó Robert de Niro.

En la cinta, Paquin da vida a Peggy Sheeran, la hija de Frank, el rol del actor de "Taxi Driver". "Ella estuvo muy poderosa y eso es lo que era", dijo el intérprete a USA Today.

"Quizás en otras escenas podría haber habido alguna interacción entre Frank y ella posiblemente, pero así fue como se hizo. Ella es excelente", complementó.

Nueva defensa a su papel, con ella misma siendo una de las voces más firmes en sostener que fue un verdadero privilegio trabajar en la cinta.

Nope, nobody was doing any “ordering”. I auditioned for the privilege of joining the incredible cast of .@TheIrishmanFilm and I’m incredibly proud to get to be a part of this film. https://t.co/yx54jE4ugy