Actor de "Mi pobre angelito" es acusado e investigado por delito de violación

El actor estadounidense Devin Ratray reconocido por haber interpretado al hermano de Kevin, Buzz McAllister en la película "Mi pobre angelito" es apuntado por la justicia como presunto autor de un nuevo actos delictivos.

Corresponde a una acusación de delito de violación ocurridos en 2017. La denunciante, Lisa Smith, catalogó de "devastador" el hecho de que las autoridades no dieron curso oportuno a su caso, que fue recientemente desarchivado, aseguró a New York Post.

"Recuerdo que me desperté y no podía moverme", relató la denunciante y asegura que el hombre la drogó para cometer el crimen después de salir a beber unos tragos con más amigos en Nueva York. "Realmente no podía abrir los ojos, pero podía escuchar lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando", mencionó.

Cabe mencionar que Ratray fue arrestado en 2021 por cargos de violencia doméstica al intentar estrangular a su expareja, sin embargo, fue dejado en libertad provisional luego de pagar una fianza de 25 mil dólares, un poco más de 22 millones de pesos chilenos.

Por su parte, Devin Ratray insiste en su inocencia, y asegura que