Actriz Lana Rhoades anunció su regreso a la industria para adultos

La popular actriz de películas para adultos Lana Rhoades regresó a la industria que la lanzó a la fama después de varios años retirada.

Con una nueva apariencia, la estadounidense contó que esta semana regresó a su cuenta de OnlyFans, con un video que ella misma dirigió y que vende por 15 dólares.

"The Farmers Daughters" (Las hijas de los granjeros) es el nombre del cortometraje que trae de regresó a la joven de 27 años, quien se retiró de la industria de entretenimiento adulto en 2017, aunque había seguido vendiendo contenido erótico en su cuenta de OnlyFans hasta el 2022.

Lana Rhoades se retiró de las ventas de contenido cuando nació su hijo.

En una conversación con la modelo Emily Ratajkowski en su podcast "High and Low", Lana Rhoades detalló que el relanzamiento de su carrera será bajo sus propios límites, sin sentirse forzada por la industria que ya dejó.

"Con el equipo que me rodea me siento muy cómoda (...) La desnudez implícita y la sexualidad implícita son realmente hermosas. Junto con una amiga, filmamos el primero, en el que nos besamos. Así que son sólo cosas que haría en mi vida real. No quiero estar forzada a que mis pechos tengan que estar afuera para la toma", señaló.