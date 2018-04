Amigas de Claudia Schmitd entregaron detalles de su matrimonio secreto

Claudia Schmitd sorprendió incluso a sus compañeros del programa "Intrusos" al casarse en secreto con el empresario estadounidense John Bogdan.

Según contó LUN, la modelo realizó una ceremonia íntima en la casa de su amiga Niurka Silveira, donde invitó a familiares y sus más cercanos, como Mey Santamaría y Pilar Jarpa.

"Éramos 40 personas, sólo familia y amigos. Todo fue de ensueño, le brota y se desborda amor. Claudia está muy feliz", dijo la cubana.

Schmitd conoció a su reciente esposa en febrero del 2017 en el cumpleaños de Leonardo Farkas en Miami.

"Claudia se veía divina, entró del brazo de su hijo Benjamín. La ceremonia fue civil, puntual a las 11 de la mañana. Fue muy lindo todo, ella quería eso, que fuera sólo entre la familia y sus más cercanos. Ella es muy reservada con su vida privada, por eso quería algo íntimo y así fue", agregó Pilar Jarpa al matutino.

El vestido que utilizó la uruguaya fue confeccionado por Rúben Campos, el mismo que usó la modelo cuando conoció al empresario en Miami, pero esta vez, en color blanco.

Respecto a la ceremonia, sus compañeros de equipo no fueron invitados."Yo me enteré hoy mismo (sábado) por el WhatsApp que tenemos en el programa. Ella ahí nos mandó fotos a todos los del equipo, diciendo que estaba muy feliz. No invitó a nadie del programa", comentó Michael Roldán.