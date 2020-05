La actriz y ex chica reality Angie Jibaja contó por primera vez detalles tras ser baleada en abril por Ricardo Márquez, un hombre que identificaban como su pareja. En el programa "El Reventonazo de la Chola" confesó que dos días antes tuvo un incidente similar: "Me pusieron una pistola en la cabeza, me dispararon y no salió el gatillo". Además dijo que Márquez “era mi mejor amigo, un viejito buena gente que se enamoró de mí, me empezó a dar asco el acoso y no tenía dónde ir".

