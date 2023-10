Anuel sorprende con preocupante publicación de su estado de salud

El artista puertorriqueño Anuel mostró una imagen a través de Instagram que no pasó desapercibida por sus seguidores, al revelar de debió ser operado de emergencia.

Junto a la misma publicación, el intérprete de reggaeton compartió un preocupante mensaje, en el que relató que el pasado sábado, ayer, que debido al percance debió cancelar el lanzamiento de un proyecto.

"De vida o muerte"

"Me operaron anoche de emergencia. Sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", introdujo Emmanuel Gazmey Santiago.

En ese sentido, explicó la consecuencia de su paso por el quirófano. "#RompeCorazones iba a salir en 2 semanas pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido que sepa que va a pasar conmigo», comentó.

"Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me jodí con cojones pa' recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado HP", señaló.

Ai bien no especificó el motivo, manifestó "pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la federal hasta ahora pues toca esperar... Los amo".

Además, el intérprete de "Pacto" agradeció a los médicos que lo trataron.

"Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. Los doctores y doctoras que me atendieron me salvaron, gracias", cerró.