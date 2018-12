Argandoña y Maldonado le respondieron al "vulgar y cobarde" Luis Gnecco

El fuego cruzado de declaraciones está lejos de terminar. Ahora el par de amigas más polémicas de la televisión decidió responderle al actor Luis Gnecco, después de que este las tratara de "viejas culiás".

Utilizando la tribuna que les da su programa en radio Agricultura, Raquel Argandoña comentó que "nunca me habían dicho lo que dijo este tipo del Gnecco... el actor. Este cobarde. Cobarde porque las veces que me ha visto, que no deben haber sido mucho, nunca me ha dicho nada".

El remate en extenso vino de parte de su compañera Patricia Maldonado, quien no tuvo problemas para verbalizar toda su ira contra el protagonista de "El Bosque de Karadima".

"Soy vieja y bien culiá porque he disfrutado mi vida. Lo he pasado divina. Ahora el recado es el siguiente: ¿y tú mamá? Jajajaja... Por eso la obra que tengo escrita que tengo para un año más es 'Viejas culiás'", comentó Maldonado.

"Un señor, un hombre que ha sido bien criado, que ha tenido a una mamá presente, a un papá presente, a una abuela (...) alguien que la haya hecho cariño no puede actuar de esa manera".

"Este señor, Gnecco, ha sido un pobre hombre que ha andado solo por la vida y nadie le ha hecho cariño. Y por eso es un desalmado. Por eso que es un roteque. Por eso es un vulgar y cobarde. Cobarde porque agrede a dos mujeres viejas. Por lo tanto, señora, usted que pasó los 60 años, también usted es agredida. Porque le dijo vieja", puntualizó.

Tales declaraciones se produjeron este miércoles, apenas un día después del cumpleaños de Raquel Argandoña, instancia donde Patricia Maldonado tomó el micrófono y se dirigió a los invitados, recalcando que "quiero seguir hinchándole las pelotas a los actores, hasta que me canse. Quiero seguir hasta viejita hueveando a los actores, hasta viejita. Ese es mi tercer deseo. Feliz de hincharles las pelotas".