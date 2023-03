Avril Lavigne confrontó a manifestante semi desnuda en los Juno Awards

La cantante Avril Lavigne vivió un incómodo momento durante la reciente edición de los Juno Awards realizados este lunes en Canadá.

Allí la voz de "Complicated" fue interrumpida por una desconocida manifestante que subió al escenario en topless, mientras la artista presentaba a su colega AP Dhillon.

La mujer, que protestaba en contra del nuevo plan urbano que afectará a la reserva Greenbelt en Ontario, apareció en escena semidesnuda y caminando tranquilamente.

Al inicio Lavigne la ignoró, mientras el director de la transmisión hacía malabares para no enfocar a la manifestante. Instantes más tarde la cantante perdió la paciencia y la confrontó: "Bájate del puto escenario, perra", le dijo con visible molestia.

Rápidamente el equipo de seguridad del evento sacó a la mujer del escenario.

Topless woman crashes JUNOs stage while @AvrilLavigne introduces a performer. “Get the fuck off, bitch.” pic.twitter.com/FZ6OuVP6AB

A topless woman interrupted Avril Lavigne onstage at The JUNO Awards:



“Get the fuck off, bitch!” #JUNOS pic.twitter.com/XzyCw2Qeft