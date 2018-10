Bad Bunny terminó en el hospital tras desplomarse en una presentación

Un susto pasó el popular cantante Bad Bunny mientras realizaba una presentación en Estados Unidos. De un momento a otro se desplomó en el escenario.

Tras eso, y a pesar que intentó seguir con el show pero no pudo más, fue trasladado a un hospital.

En su cuenta de Instagram compartió imágenes del momento del concierto y también imágenes en el hospital, señalando que debió suspender conciertos agendados en el país norteamericano.

"Esto fue lo que sucedió en mi pasado show hacen varios días, en el cual desde el primer tema sentía un dolor muy fuerte y raro a la vez. Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía mas, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio!", comentó.