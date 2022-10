Bloquearon las cuentas de Twitter e Instagram de Kanye West por comentarios antisemitas

Las redes sociales Twitter e Instagram tomaron la determinación de restringir las cuentas del controvertido rapero estadounidense Kanye West por infringir las normas, al publicar contenido ofensivo hacia la comunidad judía.

Todo formó parte de una discusión mantenida con el rapero Puff Diddy, quien anteriormente manifestó su desacuerdo con "Ye" y su utilización de un polerón con el texto "las vidas de las personas blancas importan", contrarespuesta de supremacistas blancos ante la consigna reivindicativa de la comunidad negra estadounidense en 2015.

A través de su cuenta de Instagram, Diddy dijo en un video que "todas las vidas importan - pero ese "Black Lives Matter", no juegues con él. No te pongas la camiseta. No compres la camiseta. No juegues con la camiseta. No es una broma"

Al parecer, la opinión de su compañero indignó al exesposo de Kim Kardashian, y lo acusó de ser instigado por semitas. "Te usaré como ejemplo para mostrar a los judíos que te dijeron que me llamaras que nadie puede amenazarme ni influir en mí".

Ese comentario significó que suspendieran su perfil en tal red, así que después de dos años de inactividad en Twitter, West se descargó contra la comunidad: "Han estado jugando conmigo e intentado excluir a cualquier que se opone a vuestra agenda".

En el mismo tuit posteó que el no podría ser antisemita "porque la gente negra es de hecho también judía", por lo que igualmente la red social decidió bloquear su cuenta.