Camila Recabarren denunció brutal agresión por parte de su hermano

La ex Miss Chile Camila Recabarren utilizó sus redes sociales para hacer una grave denuncia contra su hermano por agresión.

Mediante historias de Instagram, la influencer causó preocupación al publicar una fotografía llorando, lanzando en un segundo posteo sus descargos por la brutal golpiza.

"Cuando tu 'hermano' te golpea y te asfixia gratuitamente. Nos vemos en Fiscalía", escribió Recabarren, enseñando frente a un espejo varios moretones, presuntamente provocados por las agresiones de su familiar.

Posteriormente, la ex chica reality compartió una reflexión asegurando que, a pesar de lo sucedido, "estaré bien" y que "ya no dejaré que nada, ni nadie nunca más me haga daño, ni pase mis límites".

Asimismo, llamó a todas las víctimas de violencia a alzar la voz: "Cuidado con los abusos (psicológicos y sexual) y machismo (hasta viniendo de mujeres que lo encubren) denuncia, no te quedes callada. Nuestro cuerpo es nuestro templo no dejes que te abusen", sentenció.