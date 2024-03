Camilísima respondió a críticas por reaparecer con Sebastián Ramírez

La ex "Tierra Brava" Camila Campos, mejor conocida como Camilísima, causó. controversia en redes sociales al aparecer en Lollapalooza Chile con su ex Sebastián Ramírez, chico reality que fue detenido en febrero por agredir a otra de sus ex parejas.

Poco después de publicar una serie de postales, la periodista fue duramente criticada por sus seguidores puesto a las acusaciones de VIF (violencia intrafamiliar) que pesan contra Ramírez, así como por lanzarse en su contra por unos falsos dichos mientras este era parte de "Gran Hermano".

No obstante, la influencer salió a defenderse a través de Instagram: "Los límites los pongo yo y no seguiré permitiendo que se me insulte y garabatee. Nadie es dueño de la verdad. Y lo más importante: tarde o temprano esta siempre triunfa".

"Quienes insultan y acosan no tienen idea de lo que realmente está pasando, solo leen, repiten y odian (...) Yo no funé a nadie, yo aclaré información falsa. El origen de la "funa" está totalmente desvirtuado", continuó Campos en la publicación, que más tarde editó.

Asimismo, Camilísima aseguró que en el festival "nos rodeamos de cariño (...) Sean responsables a la hora de juzgar. Hacen mucho daño con sus mensajes y es lamentable por ustedes, no por mí. Mi vida sigue igual y feliz como siempre. Vivan la suya de la misma manera", sentenció.