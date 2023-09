Claudia Conserva criticó a los medios tras rumores sobre "Brava"

En el día internacional de las noticias este jueves 28, Claudia Conserva hizo un fuerte descargo contra los medios tras varias especulaciones en su contra por su documental.

En este contexto, la conductora de "Claudia ConVersa" leyó un titular sobre la vez que, en programa, especuló sobre los motivos que llevaron a su despido de TVN.

"Me da rabia porque se saca de contexto, lo agarran programas de farándula y empiezan también a inventar a quién me refería, quién estaba de director ejecutivo, y lo peor es que ni siquiera es real", lanzó el rostro de TV+.

Bajo la misma línea, la animadora aseguró que nunca, en 30 años de carrera, se ha encargado de desmentir rumores, a excepción de la vez que "a alguien ignorante se le ocurrió inventar que yo recibí una suma gigante de dinero por 'Brava'".

"Me hizo mucho daño porque a nadie le importa la verdad de que no recibí dinero a cambio de eso, porque es más entretenido quedarse con la mentira. El desmentido no tiene la misma importancia", sostuvo Claudia.

"Cuando lean noticias de todo tipo, no me refiero a mí, siempre cuestionen. No crean todo lo que dicen, porque nadie aquí está haciendo la pega de investigar un poco más", recomendó la animadora a los televidentes.