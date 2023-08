Claudia Conserva responde a acusaciones de lucro por "Brava"

La animadora Claudia Conserva respondió a quienes la acusan de lucrar con el cáncer, enfermedad por la que estuvo en tratamiento durante el 2022.

En el programa online "Mujer sin Filtro" de Angélica Castro, el rostro de TV+ aprovechó para aclarar la situación, revelando no haber recibido dinero por el documental "Brava" de TVN.

"A diferencia de lo que se especula, que me pagaron millones, que vendí, que lucré con la enfermedad, quisiera de pasada comentar que no me pagó TVN, porque yo no cobré por el documental", partió diciendo.

"Por eso ahora digo: '¿Qué onda?', porque mucha gente se acerca a decirme que estoy lucrando, pero nunca nadie me ha preguntado a mí, que soy la fuente: '¿Claudia te pagaron?'", continuó Conserva.

Bajo esta misma línea, la conductora de "Claudia ConVersa" señaló haber llegado a un acuerdo con el canal estatal para mostrar las imágenes, pero que no hubo dinero de por medio.

"Lo que hice yo con TVN es una co-producción. Este ejecutivo, un amigo, que vino dijo: 'Hay que invertir en tener un equipo de trabajo, porque hay que hacer una postproducción de las imágenes, tiene que haber un hilo conductor y nosotros como TVN, que tenemos una misión como canal, nos parece interesante este material para hacer este llamado de atención", contó.

"Yo le dije: 'Lo que más necesito es dar visibilidad a esto, tú me pones la postproducción y yo pongo las imágenes y lo lanzamos al aire'. No hay platas de por medio", sostuvo Claudia.