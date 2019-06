Claudio Reyes se enfrentó con un bate a automovilista y así se defendió

Un joven acusó a Claudio Reyes por un incidente en la calle, donde aseguró que el actor lo golpeó usando un bate de béisbol.

El caso fue expuesto en el matinal "Muy buenos días" de TVN, en el que hablaron con ambas partes sobre el altercado que ocurrió cuando los dos manejaban sus respectivos automóviles y se bajaron en una luz roja a enfrentarse.

Según Matías, el denunciante: "Me pegó en el pecho y luego en la nuca. No digo que me agarró a palos, pero sí fue un golpe fuerte".

Reyes reconoció que bajó con el bate e increpó al sujeto en una "sobre reacción", pero dice que no le pegó: "Yo lo vi, me di cuenta que me tocó la bocina, venía de un almuerzo con mis hijas y mi señora, entonces íbamos tranquilos y vimos a este tipo que hizo una furibunda reacción en contra nuestra".

"Yo me bajé del auto y le dije 'qué te pasa'. Me bajé de una con el bate porque no sé con qué se va a bajar el otro (...) Es probable que le haya puesto el bate encima del cuerpo, pero si yo hubiera querido pegarle lo mato", aseveró.

Entre sus excusas el también cantante y comediante dijo que "uno no puede andar por la vida agrediendo, pero ¿qué tenemos hoy en día para defendernos de los delincuentes?".

El intérprete de 'Charly Badulaque' admitió que el bate "es un arma que nadie debe traer en el auto, pero no soy el único... lamentablemente el bate mi mujer lo agarró y lo guardó en la bodega".

En el matinal, el panelista Hugo Valencia informó que Matías constató lesiones y sufrió un traumatismo craneal leve.