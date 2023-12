Cony Capelli llegará a la televisión: confirmó contrato con canal

Constanza Capelli, ganadora de "Gran Hermano Chile", confirmó que llegará a la televisión el 2024.

En la alfombra de los premios "Like Media", la bailarina fue consultada sobre sus futuros proyectos, revelando que ya tiene un contrato con un canal.

"Ya firmé", dijo a los noteros sobre los rumores, afirmando que no podía entregar más detalles.

"No puedo decir nada, es sorpresa (...) Lo dije desde un principio, las comunicaciones es lo que más me gusta y apasiona, poder estar cerca de la gente también y los espacios de conversaciones", continuó.

"Es algo que me gusta mucho y es un camino del que tengo que aprender. Si bien gané un programa, pero no significa que no tenga que trazar este camino de a poquito, con los pies en la tierra y aprendiendo de esto, que seguro se viene hermoso", cerró.