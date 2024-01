Daniela Castillo revela molesto comentario que ha recibido en su embarazo

Daniela Castillo está a pocas semanas de recibir a su primer hijo junto a su esposo Luca Monacci, por lo que la cantante abrió sobre cómo han sido las últimas semanas de embarazo y cómo se prepara para la llegada del bebé.

"Decidí prepararme internamente (...) Hay cosas que uno no puede controlar, no sabes si será cesárea o parto normal, así que me enfoco en mi sensación y no en los comentarios del resto", dijo la ex "Rojo" a LUN, añadiendo que "ya sea con buena o mala intención, desde el amor o la herida, la gente siempre opina".

En esta línea, Daniela reveló un molesto comentario que se ha repetido: "Aprovechen de dormir ahora porque después no van a dormir nada...Y nosotros hemos esperado 8 años para esto. Si no supiéramos que no vamos a dormir sería ridículo enfrentarse a algo así".

"Tú sabes que la vida te cambia, que dejarás cosas de lado y que te costará un montón dormir al principio (...) Será caótico pero decidimos embarcarnos en esto porque es lo que más queremos. Es parte de un proyecto de vida", añadió.

La cantante, que decidió retirarse temporalmente de los escenarios hace un mes, celebró su primer babyshower hace unos días, revelando que "Matteo" es el nombre elegido para su primogénito, que nacerá a inicios de febrero.

"Mi sensación es que esta guagua ha sido esperada por muchos años por nuestros respectivos amigos y familia. Había que celebrar su llegada (...) Dijimos que sea lo que tenga que ser. Si esta guagua nace, increíble. Si no sucede, también fue celebrada desde el primer momento", afirmó.