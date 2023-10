¿De la NFL a Hollywood? Sammis Reyes revela posible carrera actoral

El primer chileno en jugar para la NFL Sammis Reyes participará de la cobertura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y ya en Chile, aprovechó de lanzar un especial anuncio sobre su futuro, quizás frente a las cámaras.

Ocurrió en un nuevo capítulo del matinal "Tu día" de Canal 13, donde el deportista oriundo de Talcahuano, quien reside en Estados Unidos desde los 14 años, fue el especial invitado.

En medio de la jornada, el también exbasquetbolista, retirado de la Liga Nacional de Fútbol Americano producto de una conmoción cerebral, entregó una luz de esperanza sobre su futuro.

Captura de "Tu día" - Canal 13

Sammis Reyes: ¿Del deporte a Hollywood?

En ese contexto, Priscilla Vargas fue la encargada de introducir la revelación de Reyes, que si bien no es un sí rotundo, corresponde a una oferta que de hacerse realidad, podría compararse con la carrera del estadounidense Dwayne Johnson, por su parecido físico y porque también incursionó en el cine tras una carrera deportiva.

"Me invitaron a actuar a Los Angeles, a Hollywood, así que vamos a ver si resulta... no está 100% definitivo, está la oferta, me contactó una agencia que hace películas y series, claro, les encantó el perfil, les encantó mi personalidad", manifestó.

En ese contexto, Reyes, de dos metros de altura afirmó que "no puedo todavía compartir la información específica del proyecto porque uno firma un contrato de confidencialidad, pero sí tal vez va a ser de policías de algo por el estilo, esa es la serie, y la película será algo también súper divertido".

"Va a ser un nuevo desafío. Lo tomo como un desafío en este proceso de reinventarme después del deporte, creo que es importante mantener nuevas metas, nuevos objetivos constantes para que la vida sea entretenida, la vida es muy buena con uno. Uno tiene que pasarlo bien y disfrutar todo lo que hace y creo que esto va de la mano con lo que me interesaría hacer", cerró Sammis Reyes.