Demi Lovato se casa: anunció su compromiso con el músico Jutes

La cantante Demi Lovato anunció su compromiso con el músico Jordan Lutes, mejor conocido como Jutes.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Cool For the Summer" compartió la noticia con sus seguidores junto a algunas postales del momento.

"Todavía estoy sin palabras. Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida @jutesmusic (...) Por el resto de nuestras vidas. Te quiero bebé", escribió la protagonista de "Camp Rock" en el posteo.

Asimismo, Lutes también dedicó unas palabras a la ex chica Disney en sus redes: "Ayer le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y me dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti y gracias a Dios ahora nunca tendré que hacerlo".

La artista estadounidense y el músico y compositor se conocieron en 2022 mientras escribían la canción "Substance", perteneciente a su álbum "HOLY FVCK", iniciando una relación ese mismo agosto.

Previamente Lovato, de 31 años, tuvo un breve compromiso con el actor Max Ehrich, cuya relación llegó a su fin solo 2 meses más tarde.