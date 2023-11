Diana Bolocco admite que se arrepiente de procedimiento estético

Que cada vez menos para la final de "Gran Hermano" y en ese contexto, Diana Bolocco aprovechó la instancia de acercarse a los últimos participantes para conocerlos más.

En el capítulo, se dio la dinámica de preguntas cruzadas, en donde Jennifer "Pincoya" Galvarini consultó a la conductora del reality si alguna vez se había hecho un procedimiento estético.

"Después me arrepentí"

Entonces, Bolocco admitió que se puso implantes mamarios justo después de tener a su primer hijo.

"Me puse implantes, era plana. O sea, no era plana, pero tuve hijos y después de amamantar quedé como una tabla", "por mi trabajo, tenía que usar muchos vestidos elegantes. Es muy difícil ponerse sostenes, entonces vamos poniéndole relleno", relató.

En ese sentido, la presentadora recordó cuando tomo la determinación. "Un día dije, 'ya me voy a poner'. Sin embargo, reveló a los seis concursantes de la casa que no fue la mejor decisión que podría haber tomado.

"Pero después me arrepentí, yo me las sacaría ahora. Tengo poquito, tenía esto antes de ser mamá, 34B. Y después quedé... se me fueron todas las pechugas después de dar leche", dijo Diana.

Aunque posteriormente rectificó sus palabras. "No es que me arrepienta, pero en realidad me las sacaría. Si pudiera sacármelas y quedar plana, pero sin exceso de piel, lo haría", confesó.

También hubo un espacio para el humor. "Digo, 'me voy a morir y van a quedar dos cosas'. Como que no soy biodegradable, eso es lo que me complica. Sí, me voy a cremar", cerró Diana Bolocco.