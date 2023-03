Dibujante de DC se gana el odio de Chile tras insultar a Pedro Pascal

Cuando a los internautas chilenos les molesta algo, se nota. Bien lo sabe el cantante de Maroon 5, Adam Levine, quien sigue recibiendo mensajes de burla en sus redes sociales a tres años de su olvidable show en el Festival de Viña del Mar.

Ahora el blanco de críticas y burlas por parte de Chile es Ethan Van Sciver, un dibujante estadounidense que trabaja para DC Comics que osó juzgar al actor chileno Pedro Pascal.

Todo comenzó durante la ceremonia de los Oscar 2023. Cuando Pascal apareció en escena, Van Sciver sacó un pantallazo y calificó al intérprete de "estúpido" y "cobarde" por "quedarse detrás de Gina (Carano)".

Oh, it’s this asshole. Thanks for standing behind Gina, you flabby coward. pic.twitter.com/F3zujOJdmY — ETHAN VAN SCIVER (@EthanVanSciver) March 13, 2023

El dibujante, que habitualmente comparte contenido relacionado a ideas republicanas, se refería a la salida de Gina Carano de "The Mandalorian" por sus dichos antisemitas. Sin embargo Van Sciver no imaginó lo que significaba insultar a Pedro Pascal.

Rápidamente muchos chilenos y chilenas acudieron a las redes sociales del ilustrador para dejarle recetas de comida, memes e insultos. Lejos de ignorar el problema, Ethan Van Sciver comenzó a responder los comentarios y a burlarse de los chilenos.

"La misma mafia chilena de twitter que atacó a Adam Levine por hacer un mal show hace tres años me está atacando a mi por decir que Pedro Pascal es un gordo cobarde que tuvo que haber sido más valiente apoyando a Gina Carano. Todos saben que es verdad, búsquense un héroe mejor", dijo en sus redes sociales.

This is fascinating. I guess these crazy Chilean twitter mobs attacked Adam Levine of Maroon 5 for not doing a good show 3 years ago, and now they're "attacking" me for saying Pedro Pascal is a fat coward who should have been brave enough to stand by Gina Carano's free speech.… https://t.co/UFtlnXAq79 — ETHAN VAN SCIVER (@EthanVanSciver) March 13, 2023