Drogas, tríos y videos sexuales: duras acusaciones contra Iván Cabrera

La ex polola de Iván Cabrera, Antonella Mareco, hizo fuertes acusaciones en contra del bailarín ex "Rojo" y lo definió como un "psicópata".

Mareco realizó un "live" con la periodista Cecilia Gutiérrez en el que afirmó que Cabrera tuvo un mal comportamiento y que hubo incluso uso de drogas.

Según ella, tras terminar su relación, Cabrera ingresó al programa "El discípulo del chef". "Yo quería recuperarlo a toda costa. Un día agarré una botella de tramadol, pensando que ilusamente iba a recuperar su amor. Me tomé todas las pastillas que encontré, y quedé inconsciente todo el fin de semana. Prendí el lunes el teléfono y no encontré ni siquiera una llamada de Iván Cabrera, no le importó si estaba bien, me dejó sola", dijo.

"Hacíamos tríos, me mandaba a buscar mujeres para que hiciéramos tríos y poder grabar. Me drogaba", siguió contando Mareco. "Me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó", acusó.

Luego Mareco afirmó que le escribió a Gala Caldirola, pareja de Cabrera, para decirle que el bailarín le enviaba mensajes. "Dile que me deje en paz, no sé qué hacer con él, es un psicópata", le habría dicho a la española, quien le habría respondido "OK, hablaré con él".

De todas formas, Caldirola en las últimas horas eliminó las fotografías que había publicado junto a Cabrera en Instagram. Y el bailarín dijo en sus redes sociales que está analizando acciones legales en contra de Mareco.