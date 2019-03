La cantante inglesa Dua Lipa compartió con sus más de 27 millones de seguidores de Instagram una imagen de la marcha feminista del 8M, que se vio en Argentina. El cartel citaba un verso de su tema Swan Song, que dice "Staying silent is the same as dying" y que fue traducido como "No me quedaré callada porque quedarse en silencio es lo mismo que morir".

