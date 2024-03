Eskarcita brindó sus consejos a postulantes nuevos de Gran Hermano

Ayer, hizo eco la noticia de que una nueva versión del reality "Gran Hermano" será producida, y su exparticipante, Scarlette Gálvez, comentó sus tips para quieran participar.

La segunda finalista de la primera edición de la propuesta de Chilevisión se volcó a su cuenta de TikTok para entregar una serie de consejos a sus seguidores y quienes quieren seguir su pasos.

¿Cuáles fueron los consejos de Eskarcita a nuevos postulantes de "Gran Hermano"?

La joven bailarina de 21 años dijo de partida "número uno, créete el cuento, vende la pomada de que tú eres el mejor, de que las vas a romper, de que te necesitan ahí".

En ese sentido, enumeró las actitudes que los postulantes al nuevo grupo de participantes deberían evitar para ser seleccionado.

"Nada de 'ay no tengo nada bueno qué ofrecer, no sé si me van a elegir, no sé si cumplo con el perfil'. No hueona (sic), dalo todo y más. Esa fue mi táctica y me funcionó, es saber venderte a ti", dijo.

En último lugar, Gálvez advirtió también a la gente que tiene que estar segura de su decisión al comentar que la vida da un "giro 360º".

"Segundo, piénsalo dos, tres y hasta cuatro veces. Yo sé que todas acá hemos dicho 'ay sí, me encantaría entrar a un reality'", dijo Eskarcita al enfatizar en la "exposición social" y la "presión" que se genera en el encierro.

"Prepárate más que física, sino psicológicamente", relató Skarcita a sus seguidores.