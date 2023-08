Exintegrante de "Perla" fue denunciado por millonaria estafa

El exintegrante de "Perla" y "Dash y Cangri" de Canal 13, Cristóbal Romero, fue denunciado recientemente por redes sociales de estafar a un hombre con 20 millones de pesos.

El denunciante, Felipe Iturrieta Álvarez, compartió un video en el que relata cómo confió en el exchico reality en 2021, cuando ya estaba dedicado al trading (compra y venta) de criptomonedas. En él, la víctima señaló que le "ofreció un proyecto donde manejaría una parte de mi dinero".

En un comienzo, explica, le entregó 20 millones de pesos, con los que "supuestamente generaría utilidades mensualmente". Sin embargo, esto nunca sucedió y la víctima acusó a Romero de responder sus llamadas, "ni siquiera tiene la decencia de hacer una plan de pago o devolverme en cuotas".

Asimismo, Iturrieta asegura que él le ofreció planes de pagos, pero "no tengo ni una respuesta, sólo excusas", denunció.

Por otro lado, en el video se pueden ver algunas capturas de pantalla con la respuesta de Romero en la que afirma que tiene presente la deuda, pero "el problema es que después de que me fue bien... me ha ido muy mal, estoy trabajando para algún día saldar".

"Por ahora, estoy sobreviviendo con todo a mi alrededor", apuntó el denunciado.

No obstante, la víctima explicó que tomará acciones legales por estafa y apropiación indebida al no tener una respuesta satisfactoria. Igualmente, agregó que "no puedes tomar 20 millones, cambiar tu auto, sacarte fotos con montones de plata y robar".