Figura de reality denunció a 50 Cent y a su ex por filtrar video íntimo

Teairra Mari, una joven conocida por participar en reality shows en EE.UU. denunció al rapero 50 Cent y a su ex novio por propagar imágenes y un video íntimo en que aparece ella.

La mujer publicó un comunicado señalando que "una persona en quien confiaba y amaba" hackeó sus redes sociales y publicó en su propio Instagram un video "de un momento privado y sagrado", refiriéndose a su ex Akbar Abdul-Ahad.

Según TMZ, Mari también perseguirá acciones legales contra 50 Cent, luego que el rapero y actor compartiera una imagen sexual del video con sus 18 millones de seguidores de Instagram.

El portal asegura que 50 Cent hizo escalar aún más la polémica cuando publicó una imagen junto a la madre de la abogada que representa a Mari con una suerte de advertencia a la jurista.

