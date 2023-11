Fiscalizan a Gonzalo Valenzuela sin documentación: Le quitaron su moto

El actor Gonzalo Valenzuela protagonizó un incidente de tránsito luego de que este jueves personal de Carabineros lo fiscalizara durante un procedimiento de rutina.

Para mala fortuna del intérprete, diversos canales de televisión se encontraban en las cercanías del lugar, por lo que su situación no pasó inadvertida.

Valenzuela cirulaba en motocicleta por la comuna de Providencia cuando fue captado para una fiscalización rutinaria. Tras someterse a revisión, los fiscalizadores notaron que el actor no contaba con papeles fundamentales para circular por la vía pública.

Le quitaron la moto

Pese a que sí contaba con su licencia de conducir al día, los encargados de la revisión aseguraron a CHV que el actor no contaba con la patente trasera del vehículo. Tampoco estaba vigente la documentación de la moto que manejaba.

"Al revisar las bases de datos esta indica que está vencida desde el año 2014", indicaron los funcionarios.

Por su parte, Valenzuela se defendió indicando que "lo que no tenía es la patente... la patente de atrás, me habían quebrado la cosita, entonces tengo una réplica, que no tiene hoyito (...) pero no está puesta donde tiene que ir, la tenía metida debajo del asiento porque me la pasaron hace como dos semanas".

"Claramente este es un error mío y hay que asumirlo, pero tengo todos los documentos al día", asumió