Frankie Muniz se convierte en piloto NASCAR a tiempo completo

El actor estadounidense Frankie Muniz, reconocido por su rol protagónico en la serie "Malcolm", dio un paso adelante en su pasatiempo favorito al revelar que competirá para un prominente equipo de carreras de autos.

"Es con la mayor emoción, optimismo y gratitud que me uno a Rette Jones Racing para el calendario completo de la ARCA Menards Series este año", reveló Muniz en un comunicado sobre el evento deportivo que se efectuará el mes que viene.

Específicamente, el actor, quien desde era un niño ha demostrado fascinación por este deporte al asistir a carreras en el Charlotte Motor Speedway con su familia, pilotará un Ford Mustang nº 30 a partir del 18 de febrero, según reveló Entertainment Weekly.

"Desde la infancia, mi sueño ha sido competir en NASCAR, y era importante para mí asociarme con un equipo que se alineara con mis objetivos y visión a largo plazo, al tiempo que me proporcionara todas las oportunidades imaginables para crecer mental y físicamente como piloto de carreras a tiempo completo", continuó

Finally making my dream a reality, this one is for my son and showing him that you can always chase your dreams.



Excited for this opportunity with Rette Jones Racing, Ford, and our partners to go full time racing for an ARCA National Series Championship in 2023. pic.twitter.com/OhbFnlMNKW